Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Opsauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 3 600 m² w Opsa, Białoruś
Nieruchomości inwestycyjne 3 600 m²
Opsa, Białoruś
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferta dla inwestorów.Unikalny obiekt w samym sercu Parku Narodowego Braslav LakesKompleks b…
$99,500
Zostaw prośbę
