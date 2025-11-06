Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Opsauski sielski Saviet, Białoruś

2 obiekty total found
Liczba kondygnacji 2
$1,10M
Nieruchomości inwestycyjne 3 600 m² w Opsa, Białoruś
Nieruchomości inwestycyjne 3 600 m²
Opsa, Białoruś
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 3
$75,000
