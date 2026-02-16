Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Nowokołosowo
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Nowokołosowo, Białoruś

5 obiektów total found
Zakład produkcyjny 1 354 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 354 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 1 354 m²
Piętro 1/1
Dwa budynki produkcyjne lub stolarnia operacyjna (produkcja okien, drzwi, wszelkich wyrobów …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 939 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 2 939 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 2 939 m²
Oferujemy Państwu ciekawy kompleks budynków na dużej działce, która jest reprezentowana prze…
$365,700
VAT
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 939 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 2 939 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 2 939 m²
Oferujemy Państwu ciekawy kompleks budynków na dużej działce, która jest reprezentowana prze…
$365,700
VAT
Zostaw prośbę
Sklep 1 171 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Sklep 1 171 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 1 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Były magazyn na sprzedaż. Trzeba to naprawić. Numer umowy z agencją 622 / 1 od 2025- 07- 18
$45,000
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 2 939 m² w Nowokołosowo, Białoruś
Lokale gastronomiczne 2 939 m²
Nowokołosowo, Białoruś
Powierzchnia 2 939 m²
Oferujemy Państwu ciekawy kompleks budynków na dużej działce, która jest reprezentowana prze…
$365,700
VAT
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się