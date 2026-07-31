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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w rejon nowogródzki, Białoruś

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Nowogródek
12
Kasalieuski sielski Saviet
6
6 obiektów total found
w Newda, Białoruś
Newda, Białoruś
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? cz?? budynku mieszkalnego we wsi Nevda, 57 (powiat Novogrudok) o ca? kowitej pow…
$25,806
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w Newda, Białoruś
Newda, Białoruś
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? cz?? budynku mieszkalnego we wsi Nevda, 57 (powiat Novogrudok) o ca? kowitej pow…
$25,806
Zostaw prośbę
Dom w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny w Novogrudok, Sovetskaya str., 54, miejsce, gdzie ptaki spiewaj? …
$26,700
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OkeaskOkeask
Dom w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (powiat Novogrudok). Całkowita pow…
$87,000
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Dom w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny D. Popkovichi, Lugovoi str., 5 (powiat Novogrudok). Całkowita pow…
$87,000
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Dom w Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Kasalieuski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? dom mieszkalny w Novogrudok, Sovetskaya str., 54, miejsce, gdzie ptaki spiewaj? …
$26,700
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Typy nieruchomości w rejon nowogródzki.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w rejon nowogródzki, Białoruś

z Ogród
Tanie
Luksusowe
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