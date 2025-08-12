Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Miory, Białoruś

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 189 m² w Miory, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 189 m²
Miory, Białoruś
Powierzchnia 189 m²
Piętro 1/1
Duży ceglany pokój z suszarką i wieloma maszynami Numer umowy z agencją 625\ 1 od 2025- 07- 18
$12,000
Sklep 127 m² w Miory, Białoruś
Sklep 127 m²
Miory, Białoruś
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/1
Historyczne centrum miasta.Oddzielnie stojący budynek na placu centralnym.W budynku dostępna…
$30,500
