Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Mińsk
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Mińsk, Białoruś

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Mińsk, Białoruś
Willa
Mińsk, Białoruś
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 1
$3,17M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mińsk, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się