  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Obwód miński
  4. Wynajem krótkoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Obwód miński, Białoruś

Mołodeczno
5
Fanipol
5
Soligorsk
20
Słuck
11
91 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Miadzioł, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Miadzioł, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/9
$35
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Budsław, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Budsław, Białoruś
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/9
📍 Lokalizacja: Okna wychodzą na las sosnowy, tworząc romantyczną atmosferę.🛋️ Czyste i jasne…
Cena na żądanie
Mieszkanie 3 pokoi w Dzierżyńsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Dzierżyńsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/2
$32
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Lubań, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Lubań, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/9
$27
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Smolewicze, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Smolewicze, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/2
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Żodzino, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Żodzino, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 5/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Słuck, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/6
$35
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Dzierżyńsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Dzierżyńsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$32
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Mołodeczno, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Mołodeczno, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 4/6
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Słuck, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/5
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Soligorsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Soligorsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Narocz, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Narocz, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/6
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Smolewicze, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Smolewicze, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Żodzino, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Żodzino, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/5
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Marina Horka, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Marina Horka, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$32
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Zajamnauski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Zajamnauski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Słuck, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 3/5
$24
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Słuck, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Liadski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Liadski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Żodzino, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Żodzino, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Fanipol, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Fanipol, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 4/6
$32
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Zasław, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 6/9
$27
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Soligorsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Soligorsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 66 m²
Piętro 8/9
$24
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Marina Horka, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Marina Horka, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$32
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Soligorsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Soligorsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/9
$24
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Valievacski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/7
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Słuck, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/5
$24
za noc
Mieszkanie 2 pokoi w Soligorsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Soligorsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/9
$24
za noc
Mieszkanie 1 pokój w Smolewicze, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Smolewicze, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 4/9
$24
za noc
