Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Zasław, Białoruś

3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Zasław, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Piętro 6/9
$27
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Zasław, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 9
Wynajmuję przytulne mieszkanie na jeden dzień w pięknym mieście Zaslavl! Jeśli szukasz ideal…
$27
za noc
Mieszkanie 3 pokoi w Zasław, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Zasław, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 1/9
$30
za noc
