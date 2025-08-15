Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Lazdunski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lazdunski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Łazduny I, Białoruś
Dom
Łazduny I, Białoruś
Powierzchnia 104 m²
- Brick house w Lazduny - przytulność i wygoda w pobliżu przyrody! Na sprzedaż przestronny d…
$8,900
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lazdunski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się