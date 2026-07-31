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Nieruchomości mieszkalne z ogrodem na sprzedaż w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś

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domy
27
5 obiektów total found
Dom w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 54 m²
Domek znajduje się 40 km od MKAD. Garden Association Green Hills-2, kierunek Molodechensk. …
$10,900
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Dom w Kraśne, Białoruś
Dom
Kraśne, Białoruś
Powierzchnia 79 m²
Niezawodny dom dla życia i rekreacji ❤️ Przestronny i niezawodny dom dla komfortowego życia …
$49,900
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Dom w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 43 m²
Dacha w CT "Medtechnic" - twój osobisty zakątek natury❤️Molodechno powiat 124; dwupiętrowy d…
$16,671
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LDV InvestLDV Invest
w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
Doskonały dom 50 m2 z oddzielnym garażem i wanną. ❤️Ten dom jest wspaniałą ofertą dla tych, …
$33,900
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Dom w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
Doskonały silny dom z drewna, kierunek Molodekhnen, Dworzec kolejowy pociągi Olekhnovichi i …
$10,900
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Parametry nieruchomości w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś

z garażem
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