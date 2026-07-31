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Nieruchomości mieszkalne z garażem na sprzedaż w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś

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domy
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4 obiekty total found
Dom w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 37 m²
Idealna opcja dla tych, którzy szukają nie tylko domek, ale miejsce władzy dla całej rodziny…
$10,900
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Dom w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 27 m²
Domek znajduje się 50 km od MKAD. Garden Association Monolith- 92, kierunek Molodechensk. …
$7,500
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w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
Doskonały dom 50 m2 z oddzielnym garażem i wanną. ❤️Ten dom jest wspaniałą ofertą dla tych, …
$33,900
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OkeaskOkeask
Dom w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Krasnienski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 80 m²
Doskonały silny dom z drewna, kierunek Molodekhnen, Dworzec kolejowy pociągi Olekhnovichi i …
$10,900
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Parametry nieruchomości w Krasnienski sielski Saviet, Białoruś

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