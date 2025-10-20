Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Kavaliouski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kavaliouski sielski Saviet, Białoruś

Mieszkanie 2 pokoi w Kavali, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Kavali, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/2
2 sypialnie, w miejscowości Kovali1 / 2 piętro Panel dom, powierzchnia 70 / 60 / 10 m2, 2 ba…
$3,500
