Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 305 m² w Józefowo, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 305 m²
Józefowo, Białoruś
Powierzchnia 305 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż, ag. Juzufowo, powiat miński, Myadelskoye, na przykład 16 km od obszaru MKABL 30…
$63,900
