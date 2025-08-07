Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Jraciskauski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jraciskauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Jraciskauski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Jraciskauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 117 m²
Dom murowany z tarasem, wanną i dobrze zadbane działki w mieście. Rozmieszczenie: Yuratishki…
$42,000
Parametry nieruchomości w Jraciskauski sielski Saviet, Białoruś

