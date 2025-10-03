Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Jahlievicki sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jahlievicki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Jahlievicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Jahlievicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 87 m²
$25,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Jahlievicki sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się