Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Ivakauski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ivakauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Ivaki, Białoruś
Dom
Ivaki, Białoruś
Powierzchnia 93 m²
Dom na sprzeda ¿w Ag. Iwaki na Youth Street. Dom jest mieszkalny, wykonany z czerwonej cegły…
$15,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Ivakauski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się