Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Horski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Horski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Horski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Horski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/5
Trzypokojowe mieszkanie w miejscowości Mezica. Las jest w pobliżu. W pobliżu rzeki Ulla. Świ…
$8,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Horski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się