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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Horki, Białoruś

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 500 m² w Horki, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 500 m²
Horki, Białoruś
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1
Sprzedaż obiektu: Powierzchnia magazynowa - 1550 m2 Powierzchnia biurowa - 500 m2 Cel: "Budy…
$582,000
VAT
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