Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Haradocki sielski Saviet
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Haradocki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 106 m² w Gródek, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 106 m²
Gródek, Białoruś
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/1
$12,500
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się