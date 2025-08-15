Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Farynauski sielski Saviet, Białoruś

Pokój w Farynauski sielski Saviet, Białoruś
Pokój
Farynauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/1
Robota operacyjna jest na sprzedaż, centrum rekreacyjne "Dak Lake", znajduje się w regionie …
$450,000
Parametry nieruchomości w Farynauski sielski Saviet, Białoruś

