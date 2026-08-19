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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dzivinski sielski Saviet, Białoruś

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 349 m² w Dywin, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 349 m²
Dywin, Białoruś
Powierzchnia 349 m²
Piętro 1/1
Ośrodek rekreacyjny w majątek na jezioro Luban koło Ag. ДиBиH Kobryński rejon brzeski obwód.…
$191,148
VAT
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Zakład produkcyjny 293 m² w Dzivinski sielski Saviet, Białoruś
Zakład produkcyjny 293 m²
Dzivinski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 293 m²
Produkcja i magazyn budownictwo (cel - budowla specjalistyczny komunalny usługa) w własność …
$9,321
VAT
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