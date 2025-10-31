Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Dziarecynski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dziarecynski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Krzywicze, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Krzywicze, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/2
Przytulny apartament z renowacją w murowanym domu ❤️Jasny i ciepły apartament z meblami, rem…
$31,300
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dziarecynski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się