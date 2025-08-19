Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Drujeuski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Drujeuski sielski Saviet, Białoruś

Dom w Druja, Białoruś
Dom
Druja, Białoruś
Powierzchnia 48 m²
$7,800
