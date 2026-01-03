Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Białoruś
  3. Douhauski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Douhauski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Douhauski sielski Saviet, Białoruś
Dom wolnostojący
Douhauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 173 m²
Dwupoziomowy dom w Melkovichi, 173 m kw. ❤️ Doskonały dwupoziomowy dom o powierzchni 173 met…
$135,000
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Douhauski sielski Saviet, Białoruś

