  2. Białoruś
  3. Dabryniouski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś

W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Mieszkanie 3 pokoi w Żodzino, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Żodzino, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 4/5
Chcesz kupić 3-pokojowe mieszkanie w Zhodino? Oferujemy na sprzeda? w pe? ni ready-to-live t…
$74,000
Mieszkanie 2 pokoi w Brześć, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Brześć, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 7/9
2- pokojowe mieszkanie, Brest, St. Porucznik Ryabtsev, 2011 p., 7 / 9 blok, 60.0 / 57.5 / 29…
$61,900
Dom w Bobrujsk, Białoruś
Dom
Bobrujsk, Białoruś
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? przytulny dom na ulicy Tikhaya w Bobruisku (Cherapichny microdistrict). W cichym…
$18,500
Mieszkanie 3 pokoi w Mołodeczno, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mołodeczno, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 7/9
Komfort i przestrzeń: idealne mieszkanie dla rodziny! ❤️ Na sprzedaż przytulny apartament z …
$57,000
Dom w Sopoćkinie, Białoruś
Dom
Sopoćkinie, Białoruś
Powierzchnia 92 m²
Spisek z niedokończonym domem w Sopotskin, dzielnicy Grodno.Ogólne informacje o domu: niedok…
$20,000
Mieszkanie 1 pokój w Słuck, Białoruś
Mieszkanie 1 pokój
Słuck, Białoruś
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/1
Apartament z ziemią ❤️ Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w domu dwurodzinnym! Adres: …
$14,900
Mieszkanie 3 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/10
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie z doskonałą renowacją w okolicy krajobrazu Obszar 78, 6 …
$140,000
Dom w Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Samachvalavicki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 77 m²
Domek z domem 12 km od Mińska ❤️ Na sprzedaż jest doskonała, planowana, płaska dzia? ka z do…
$45,000
Dom w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 49 m²
Przytulny dom na sprzedaż w malowniczej miejscowości Lekorevka jest idealnym miejscem dla ty…
$18,500
Mieszkanie 2 pokoi w Mińsk, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Mińsk, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Na sprzedaż przytulne, czyste i jasne mieszkanie na ulicy. Bogdanowicz 86 w sowieckiej dziel…
$94,900
Dom w Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Dom
Jzufouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 55 m²
Lokalizacja i atmosfera: Doskonała cisza i natura: działka jest bezpośrednio obok lasu sosno…
$15,400
Dom w Starobin, Białoruś
Dom
Starobin, Białoruś
Powierzchnia 89 m²
Przestronny dom w G.P. starobin ❤️ Sprzeda? lokalu 11 km od Soligorska. Idealne miejsce na w…
$45,000
