Mieszkania na sprzedaż w Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś

Mieszkanie w Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie
Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? 1 RR2 akcji domu w Boroviki. Plac 25 akrów jest ogrodzony. W pobliżu znajduje si…
$15,000
Parametry nieruchomości w Dabryniouski sielski Saviet, Białoruś

