  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Hotland rural council
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Hotland rural council, Białoruś

4 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 804 m² w Hotland rural council, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 1 804 m²
Hotland rural council, Białoruś
Pokoje 10
Powierzchnia 1 804 m²
Piętro 1/2
Oferujemy Państwu wielofunkcyjny budynek z działką, znajdujący się pod adresem: Minsk region…
$160,000
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 1 804 m² w Hotland rural council, Białoruś
Zakład produkcyjny 1 804 m²
Hotland rural council, Białoruś
Pokoje 10
Powierzchnia 1 804 m²
Piętro 1/2
Oferujemy Państwu wielofunkcyjny budynek z działką, znajdujący się pod adresem: Minsk region…
$160,000
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 1 490 m² w Hotland rural council, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 1 490 m²
Hotland rural council, Białoruś
Powierzchnia 1 490 m²
Na sprzedaż znajduje się ekskluzywna dzia ³ ka o powierzchni 7,5 hektara, która znajduje siê…
$70,000
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 1 804 m² w Hotland rural council, Białoruś
Pomieszczenie biurowe 1 804 m²
Hotland rural council, Białoruś
Pokoje 10
Powierzchnia 1 804 m²
Piętro 1/2
Zwracamy Państwa uwagę na wielofunkcyjną strukturę kapitału z działką zlokalizowaną pod adre…
$160,000
Zostaw prośbę
