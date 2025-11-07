Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Czaśniki, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Czaśniki, Białoruś
Dom 2 pokoi
Czaśniki, Białoruś
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena na żądanie
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
