Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Bychów
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bychów, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bychów, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Bychów, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/5
Adres: Bykhov, Grishina St., 15 Liczba pokoi 2, w tym osobne 2 Podłoga mieszkania jest wspól…
$22,900
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się