  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Brozski sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Brozski sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom 1 pokój w Broza, Białoruś
Dom 1 pokój
Broza, Białoruś
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 54 m²
Na sprzedaż przytulny drewniany dom w malowniczej miejscowości Brozh, położony w dzielnicy B…
$6,700
