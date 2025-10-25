Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. rejon brasławski
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w rejon brasławski, Białoruś

3 obiekty total found
szkoła w Vidzauski sielski Saviet, Białoruś
szkoła
Vidzauski sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Продам деревянное здание бывшей польской школы в Беларуси: село Леонполь Миорского района Ви…
$3,056
Nieruchomości komercyjne w Opsauski sielski Saviet, Białoruś
Nieruchomości komercyjne
Opsauski sielski Saviet, Białoruś
Liczba kondygnacji 2
$1,10M
Nieruchomości inwestycyjne 3 600 m² w Opsa, Białoruś
Nieruchomości inwestycyjne 3 600 m²
Opsa, Białoruś
Powierzchnia 3 600 m²
Liczba kondygnacji 3
$75,000
