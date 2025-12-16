Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Blieucycki sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Blieucycki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Dom w Blieucycki sielski Saviet, Białoruś
Dom
Blieucycki sielski Saviet, Białoruś
Powierzchnia 60 m²
Log house 59.9 m2 z działki 25 akrów ❤️Jednopoziomowy dom logowania o powierzchni 59.9 m2 z …
$15,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Blieucycki sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się