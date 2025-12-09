Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Blieucycki sielski Saviet
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Blieucycki sielski Saviet, Białoruś

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bystryca, Białoruś
Mieszkanie 2 pokoi
Bystryca, Białoruś
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2/3
Dwupokojowe mieszkanie w Bystrica w cenie ❤️ Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie o powierzchn…
$11,900
Agencja
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Języki komunikacji
English, Русский
Parametry nieruchomości w Blieucycki sielski Saviet, Białoruś

