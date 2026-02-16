Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Oszmiana
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Oszmiana, Białoruś

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 77 m² w Oszmiana, Białoruś
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Oszmiana, Białoruś
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1/1
Dobra oferta! Na sprzedaż terytorium byłej fabryki lnu! Obszar produkcji znajduje się w Oshm…
$20,500
