Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Białoruś
  3. Adelski sielski Saviet
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Adelski sielski Saviet, Białoruś

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Adelski sielski Saviet, Białoruś
Mieszkanie 3 pokoi
Adelski sielski Saviet, Białoruś
Pokoje 3
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/2
Apartament znajduje się na pierwszym piętrze dwupiętrowego panela.Powierzchnia: 79 m2, łączn…
$35,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Adelski sielski Saviet, Białoruś

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się