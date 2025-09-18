  1. Realting.com
Azerbejdżan, Baku
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2009
Na platformie
3 lata 4 miesiące
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
villa.az/
O agencji

Naszym celem jest zorganizowanie spotkania właścicieli i klientów nieruchomości w jak najkrótszym czasie. Pomożemy uzyskać pozwolenie na pobyt kupując nieruchomości w Azerbejdżanie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Pracujemy w:
Baku jest głównym regionem
Alanya
Kakheti
Stambuł
Dubaj
Abu Dhabi
Antalya
Tbilisi
Batumi

Usługi

Specjalizujemy się w:
Sprzedaż
Kupno i sprzedaż domów i działek
Kupno i sprzedaż mieszkań i pokoi
Zakup i sprzedaż nieruchomości komercyjnych
Czynsz
Domy do wynajęcia
Nieruchomości komercyjne do wynajęcia
Usługi
Rozwój
Inwestycje w nieruchomości
Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości
Konsultacje
Budownictwo
Prawne wsparcie transakcji

Nasi agenci w Azerbejdżan
Ruslan Shirinov
Ruslan Shirinov
