Opis

Emlakci.az — lokalna firma zajmująca się nieruchomościami i inwestycjami w Azerbejdżanie i Turcji.

Emlakci.az — to mobilna, nowoczesna i zorientowana na klienta firma, która przoduje w elitarnym rynku nieruchomości i wykorzystuje najbardziej innowacyjne narzędzia do osiągania celów swoich klientów.

Nasi pracownicy mają szczególny udział w sprzedaży w segmencie mieszkań i apartamentów w luksusowych budynkach mieszkalnych, a także luksusowych apartamentów i rezydencji położonych w historycznym centrum Baku.

Nasi eksperci stale zdobywają wysokie standardy usług, aby zająć szczególne miejsce na rynku domków letniskowych, kamienic i gruntów nie tylko w Azerbejdżanie, ale także w Turcji i innych elitarnych regionach. Nasza baza danych inwestycji i nieruchomości jest stale aktualizowana o zweryfikowane i odpowiednie informacje.

Emlakci.az — to nie tylko firma z branży nieruchomości i inwestycji. Zapewniamy przygotowanie przedsprzedażowe nieruchomości, udane usługi doradcze dla właścicieli nieruchomości i inwestorów prywatnych. Pracując z ekskluzywnymi obiektami, podejmujemy coraz większe obowiązki i stale uzasadniamy zaufanie, jakim nas obdarzamy.