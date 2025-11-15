  1. Realting.com
NOTAR

Hiszpania, Benidorm
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
1 rok 1 miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Strona internetowa
www.notar.es
O agencji

SPANIA MEGLING, S.L

Calle Ruperto Chapi Edif. Albir Center Local 6, 03581

CIF: B54590278

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 09:24
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Poniedziałek
09:00 - 17:00
Wtorek
09:00 - 17:00
Środa
09:00 - 17:00
Czwartek
09:00 - 17:00
Piątek
09:00 - 17:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
Nasi agenci w Hiszpania
Māris Vanags
Māris Vanags
1 obiekt
Agencje w pobliżu
PRO Silver
EspanaTour
Hiszpania, Wspólnota Walencka
Rok założenia firmy 1996
Nowe budynki 50 Nieruchomości mieszkalne 1624 Wynajem krótkoterminowy 86 Działki 11
Historia naszej firmy sięga ponad 26 lat temu. W tym czasie założyciel i dyrektor generalny agencji, Alexander Dashevskij, otworzył swoją pierwszą agencję nieruchomości. Za kilka lat stała się największą siecią nieruchomości w regionie.Nasza filozofia jest naprawdę dość prosta: im wyższy poz…
Cleox Inversiones
Hiszpania, Marbella
Rok założenia firmy 2002
Nieruchomości mieszkalne 133 Działki 8
We are an experienced Real Estate Agency in Marbella, Costa del Sol. We have been open since 2004, but both partners (Enrique Dominguez and Karen Yelin), have been working in the real estate sector for many years before. We are currently the representatives of EREN (European Real Estate Netw…
LAYVAK Real Estate Group
Hiszpania, San Pedro Alcantara
Rok założenia firmy 1997
Nieruchomości mieszkalne 14 Nieruchomości komercyjne 3
Naprawdę dbamy o naszych klientów i to jest klucz do naszego sukcesu. Szanujemy i wspieramy naszą rodzinną TRADYCJĘ napędzaną przez INNOWACJE. Wiemy, jak znaleźć najlepsze nieruchomości i negocjować najlepsze oferty. Naszym zadaniem jest zapoznanie się z najnowszymi warunkami rynkowymi, prze…
Scat Realty
Hiszpania, Platja dAro
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 1 Wynajem długoterminowy 1 Działki 2
ScatRealty is the real estate agency for luxury apartments and houses on the Costa Brava. With more than 7 years of experience and more than 100 properties sold. We offer a wide portfolio of properties (houses, flats, apartments, penthouses, duplexes, lofts, villas ...) located in the most e…
Premium Premium
Best Luxury Properties
Hiszpania, Altea
Rok założenia firmy 1992
Nieruchomości mieszkalne 14 Nieruchomości komercyjne 19
Agencja nieruchomości w Hiszpanii “ BEST ” rozpoczęła pracę w dziedzinie usług związanych z nieruchomościami już w 1992 roku! Przez 26 lat sprzedawaliśmy nieruchomości na wybrzeżu Costa Blanca: Javea-Moraira-Calpe-Altea-Albir-Benidorm-Villajoyosa-San Juan-Alicante oraz w innych regionach His…
