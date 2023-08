Property Advisor Turkey

Marmara Region, Turcja

od € 251,818

125–225 m² 3 mieszkanie

Poddaj się: 2023

Po co kupować ten projekt: - Zapierający dech w piersiach widok na morze Marmara - Rodzinne domy koncepcyjne na sprzedaż w Beylikduzu - Wybierz jedną z dwóch rezydencji z czterema sypialniami – - Wysoka jakość materiałów -% 70 terenów zielonych - Duże balkony - Doskonały projekt z dwoma obiektami socjalnymi dla mężczyzn i kobiet osobno - Sklepy i markowe butiki do codziennego życia na terenie - turecka łaźnia turecka w każdym mieszkaniu o 3 + 1 i 4 + 1 formie - 1,5 km do stacji metra, 700 m do transportu morskiego. - Udogodnienia: - Sklepy na miejscu na codzienne potrzeby - Pięknie zagospodarowane ogrody - Ścieżki spacerowe i biegowe - Ozdobne baseny i wodospady - Kryte baseny dla mężczyzn i kobiet - boiska do piłki nożnej i koszykówki - W pełni wyposażona nowoczesna siłownia - Relaksująca sauna i łaźnia turecka - Plac zabaw dla dzieci - Bezpieczny kompleks z kamerami - Zamknięty parking dla mieszkańców - Otwarty parking dla gości