PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Usługi

USŁUGI 360 °



Własność od najlepszych deweloperów

Znajdujemy apartamenty, wille i kamienice tylko od zaufanych deweloperów. Pokazujemy najlepsze opcje dla twojego budżetu. Żadnych ukrytych opłat. Dobrze wiesz, co kupujesz.



Usługa dla klientów międzynarodowych

Pracujemy z klientami z całego świata. Pomagamy otworzyć konto bankowe, wybrać nieruchomości i kupić je zdalnie. Wszystko jest jasne i z osobistym wsparciem.



Dochody z wynajmu i wzrost cen

Pokazujemy, które nieruchomości przynoszą najwięcej dochodów. Porównamy obszary, obliczymy możliwy czynsz i prognozujemy wzrost cen.



Wsparcie prawne

Nasi specjaliści poprowadzą Cię przez cały proces zakupu. Sprawdzamy dokumenty, przygotowujemy kontrakty i upewniamy się, że wszystko jest bezpieczne i legalne.



Zespół ekspertów

Nasz zespół to najlepsi specjaliści od nieruchomości. Pracujemy z kupcami "dla siebie" i inwestorami z portfelami wartymi miliony.