PERCENT&CO DUBAI REAL ESTATE

Art of Living Mall, 2nd Floor, Al Barsha 2, Dubai, UAE
Agencja nieruchomości
1 miesiąc
English, Русский
percentco.ae/
O agencji

PERCENT & CO REAL ESTATE
Licencjonowana agencja nieruchomości w Dubaju. Współpracujemy bezpośrednio z najlepszymi deweloperami.
Nasze usługi są całkowicie bezpłatne dla nabywców podstawowych własności rynkowych.
Kupowanie za pośrednictwem naszej agencji jest bardziej opłacalne niż kupowanie bezpośrednio od dewelopera.

Pomagamy inwestorom w zakupie nieruchomości na wczesnych etapach budowy z najlepszymi rabatami i ekskluzywnymi warunkami.

+ 30- 50% wzrost cen podczas budowy
Gwarantowane dochody z wynajmu po ukończeniu
Elastyczne plany płatności od deweloperów
Dostęp do ofert pozarynkowych

Całkowite zamknięte transakcje: 1,7 miliarda dolarów
Średnia wartość ROI klienta: 15%

Usługi

USŁUGI 360 °

Własność od najlepszych deweloperów
Znajdujemy apartamenty, wille i kamienice tylko od zaufanych deweloperów. Pokazujemy najlepsze opcje dla twojego budżetu. Żadnych ukrytych opłat. Dobrze wiesz, co kupujesz.

Usługa dla klientów międzynarodowych
Pracujemy z klientami z całego świata. Pomagamy otworzyć konto bankowe, wybrać nieruchomości i kupić je zdalnie. Wszystko jest jasne i z osobistym wsparciem.

Dochody z wynajmu i wzrost cen
Pokazujemy, które nieruchomości przynoszą najwięcej dochodów. Porównamy obszary, obliczymy możliwy czynsz i prognozujemy wzrost cen.

Wsparcie prawne
Nasi specjaliści poprowadzą Cię przez cały proces zakupu. Sprawdzamy dokumenty, przygotowujemy kontrakty i upewniamy się, że wszystko jest bezpieczne i legalne.

Zespół ekspertów
Nasz zespół to najlepsi specjaliści od nieruchomości. Pracujemy z kupcami "dla siebie" i inwestorami z portfelami wartymi miliony.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 16:52
(UTC+4:00, Asia/Dubai)
Poniedziałek
09:00 - 21:00
Wtorek
09:00 - 21:00
Środa
09:00 - 21:00
Czwartek
09:00 - 21:00
Piątek
09:00 - 21:00
Sobota
09:00 - 21:00
Niedziela
09:00 - 21:00
Nasi agenci w Emiraty Arabskie
Mair Teza
Mair Teza
491 obiekt
