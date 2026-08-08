O agencji

Dionisiou jest przedsiębiorstwem zajmującym się zakupem działek i budową nieruchomości na późniejszą sprzedaż. Oprócz sprzedaży własnych obiektów, firma oferuje apartamenty na sprzedaż od innych deweloperów w Chankidiki. Pracujemy nad rynkiem nieruchomości od ponad 20 lat i udało nam się zdobyć szerokie doświadczenie i zasłużoną reputację wiarygodnego partnera. Przejrzystość i uczciwość są głównymi zasadami naszej firmy. Posiadamy obszerną wiedzę na temat greckiego rynku nieruchomości i dostarczamy wyczerpujących i wiarygodnych informacji na temat wszystkich etapów zakupu nieruchomości w Chankidiki, a także nieruchomości, które są w ofercie.