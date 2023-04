Zespół Epsilon to firma o szczególnych cechach, która odróżnia ją od reszty agencji nieruchomości w Grecji. Jest to grupa 9 osób, które ściśle ze sobą współpracują, aby zrealizować każdy projekt, który podjęli. Jest to jedyna grupa, która ma stałe wsparcie prawne – zarówno dla firmy, jak i dla wszelkich pytań lub problemów, które jej klienci mogą mieć –, biorąc pod uwagę fakt, że przepisy dotyczące kupowanie i sprzedaż są bardzo wszechstronne i domyślnie dość złożone w Grecji.

Oprócz bezpłatnej porady prawnej, którą zespół Epsilon zapewnia swoim klientom, nawiązał stałą współpracę z ekspertami i naukowcami, która może być potrzebna przy zakupie nieruchomości. Jest projektant wnętrz, inżynier budownictwa i architekt, których usługi są całkowicie gwarantowane przez firmę.

Wszyscy wyżej wymienieni partnerzy świadczą swoje usługi klientom zespołu Epsilon, dając im pierwszeństwo, a także 20% zniżki.

Zespół Epsilon obejmuje wszystkie główne obszary lokalizacji na północy, południu i centrum Aten, jeśli chodzi o kupno lub wynajem. Istnieje również specjalny dział dla niezależnych i komercyjnych budynków i sklepów. Zespół Epsilon zajmuje się również sprzedażą nieruchomości mieszkalnych nad morzem.

Aby zapewnić lepszą obsługę naszych klientów, współpracujemy z agencjami nieruchomości w dużych miastach w Europie i promujemy nasze nieruchomości w portalach greckich i międzynarodowych, a także w portalach społecznych media.

Zespół Epsilon jest członkiem Stowarzyszenia Pośredników w Atenach i izby handlowców w Atenach.