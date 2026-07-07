  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Investment Realty Group

Investment Realty Group

Albania, Tirana Municipality
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2008
Na platformie
Na platformie
3 lata 5 miesięcy
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Strona internetowa
Strona internetowa
Irg.al
Godziny pracy
Otwórz teraz
Jesteśmy w sieciach społecznościowych
O agencji

* IRG (Investment Realty Group) * to dynamiczna i myśląca agencja nieruchomości z siedzibą w Tiranie w Albanii, działająca pod globalną marką. Z silną obecnością na rynku albańskim, IRG specjalizuje się w nieruchomościach mieszkalnych, komercyjnych i inwestycyjnych - oferując ekspertyzy dla kupujących, sprzedawców i inwestorów.

Naszą misją jest dostarczanie wyjątkowych usług, przejrzystości i wyników poprzez podejście zorientowane na klienta i zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Niezależnie od tego, czy szukasz swojego wymarzonego domu, strategicznych inwestycji, czy możliwości rozwoju, IRG łączy lokalną wiedzę specjalistyczną z globalnymi standardami, aby pomóc w podejmowaniu inteligentnych decyzji w zakresie nieruchomości.

* Twoja wizja, nasza misja - napędzana przez globalną siłę

* IRG (Investment Realty Group) * jest wiodącą agencją nieruchomości w Albanii, z dumą funkcjonującą pod uznaną na całym świecie marką IRG *. Strategicznie położony w samym sercu * Tirana *, na * Rruga e Kavajës * w pobliżu Proper Pizza, nasze biuro jest centralnym centrum dla klientów poszukujących zaufania, profesjonalizmu i wyników na rynku nieruchomości.

Z zespołem doświadczonych i certyfikowanych konsultantów nieruchomości, * IRG * oferuje kompleksowe rozwiązania nieruchomości dostosowane do potrzeb klientów lokalnych i międzynarodowych. Nasi agenci są zaangażowani w udzielanie uczciwych porad, przeglądów rynku opartych na danych i spersonalizowanych usług na każdym etapie podróży nieruchomości.

* Nasze usługi obejmują: *

- * Sprzedaż nieruchomości i zakupy * - nieruchomości mieszkalne i handlowe

- * Inwestycje w nieruchomości * - Strategiczne doradztwo i zarządzanie portfelem

- * Luksusowe nieruchomości * - Premium wille, penthouses, i ekskluzywne rozwój

- * New Developments * - Off- plan sprzedaży i marketingu projektu

- * Land & Plot Sales * - Do celów budowlanych, turystycznych lub rolniczych

- * Real Estate Consulting * - Analiza rynku, wsparcie wyceny i koordynacja prawna

- * Usługi leasingowe * - Krótko- i długoterminowe czynsze dla domów i przedsiębiorstw

- * Usługi korporacyjne * - Relokacja biura, planowanie ekspansji i strukturyzacja inwestycji

- * Zarządzanie nieruchomościami * - Dla właścicieli nieruchomości, inwestorów i nieobecnych właścicieli

W IRG łączymy głęboką wiedzę o rynku albańskim z globalnymi standardami i technologią. Jesteśmy zaangażowani w pomoc naszym klientom w znalezieniu nie tylko nieruchomości - ale i realnych możliwości, które odpowiadają ich celom.

Czy kupujesz swój pierwszy dom, inwestujesz w nieruchomości, czy chcesz rozszerzyć swoją obecność w Albanii, * IRG * jest twoim zaufanym partnerem.

* Your vision. Nasza misja. Zamordowany przez najpotężniejszą na świecie markę nieruchomości. *

- Agencja Nieruchomości w Albanii otwarta od 2008 roku z ponad 60 agentów, czyni nas jednym z największych w kraju. IRG jest marką nieruchomości, składającą się z około 800 niezależnych biur maklerskich w 80 krajach na całym świecie, z ponad 118000 niezależnych specjalistów od sprzedaży. IRG była częścią Global Brand od 2008 r. Nieruchomości inwestycyjne są nieruchomościami generującymi dochody lub w inny sposób przeznaczonymi do celów inwestycyjnych, a nie jako siedziba główna. Inwestorzy często posiadają wiele nieruchomości, z których jeden służy jako siedziba główna, podczas gdy pozostałe są wykorzystywane do generowania dochodów z czynszu i zysków poprzez aprecjację cen ".

Usługi

🏢 IRG (Investment Realty Group) *

Położony na * Rruga e Kavajës *, Tirana - w pobliżu Odpowiednia Pizza

* IRG * jest zaufaną i innowacyjną agencją nieruchomości w Albanii, stanowiącą część globalnej i lokalnej sieci pośredników nieruchomości. Dzięki głębokiej wiedzy rynkowej i międzynarodowym standardom oferujemy usługi w zakresie nieruchomości dla kupujących, sprzedawców, inwestorów i deweloperów.

-

💼 * Nasze usługi *

🏠 * Sprzedaż nieruchomości i zakupy *

nieruchomości mieszkalne i handlowe z pełnym wsparciem prawnym i doradczym

📈 * Inwestycje w nieruchomości *

Wytyczne dla inwestorów lokalnych i międzynarodowych w zakresie rozwoju portfeli i zarządzania nimi

🏡 * Luxury Real Estate *

Wyłączne domy, wille i high-end rozwoju

🏗️ * New Developments *

Marketing i sprzedaż projektów offplan i nowych konstrukcji

🌍 * Sprzedaż gruntów i działek *

Obszary miejskie, wiejskie lub przybrzeżne do różnych celów

📊 * Real Estate Consulting *

Uwagi rynku, koordynacja prawna i doradztwo zawodowe

📃 * Leasing Services *

Apartamenty, domy i pomieszczenia biznesowe do wynajęcia (krótko- i długoterminowe)

🏢 * Relokacja korporacyjna *

Rozwiązania w zakresie nieruchomości dla firm i kadry kierowniczej

🔑 * Zarządzanie nieruchomościami *

Nasi partnerzy
3 agenci 1 agencja
Certyfikaty
Skan licencji Skan licencji
Polecamy
Nowe budynki (4) Agenci (2)
Pokaż więcej
Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 11 nowe budynki
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy PALM PARADISE RESIDENCE
Golem, Albania
od
$99,489
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 68–85 m²
3 obiekty nieruchomości 3
🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, KavajëParadise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
68.0 – 72.0
105,808 – 110,955
Mieszkanie 2 pokoi
85.0
130,973
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio na sprzedaż w DhermiPowierzchnia werandy 44,6 m2Green Terrace Residence to najnowszy projekt na Riwierze Albańskiej,z bardzo korzystną lokalizacją w pobliżu wybrzeża Dhermiu i Palasa.Projekt ten jest połączeniem zieleni, niesamowitego widoku wybrzeża i jakości konstrukcji z normami eu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
648,878
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Zespół mieszkaniowy TURQUOISE MARINA
Bashkia Durres, Albania
od
$208,942
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 70–294 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Turquoise Marina jest wyjątkowy nabrzeże mieszkalne i marina rozwoju, redefiniując luksusowe wybrzeże życia wzdłuż Adriatyku w Hamallaj, Durrës. Strategicznie położony na jednym z najbardziej nieskazitelnych i szybko rozwijających się wybrzeży Albanii projekt ten stanowi rzadką okazję do pos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
202,465
Mieszkanie 2 pokoi
71.0
263,090
Willa
121.0 – 294.0
336,297 – 915,095
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$99,489
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
🌴 Palm Paradise Residence - Qerret, KavajëParadise Palm Residence to nowoczesny nadmorski kompleks mieszkalny położony w spokojnej nadmorskiej części Qerret, jednej z najbardziej wysuniętych miejsc na wybrzeżu Albanii Adriatyku. Projekt przeznaczony do łączenia współczesnej architektury, kom…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
95,799 – 110,955
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
130,950
Bliźniak
59.0
96,228
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Pokaż wszystko Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Centrum biznesowe FOR RENT SPACE AT TWIN TOWERS
Tirana Municipality, Albania
od
$27,880
Liczba kondygnacji 20
760 POSTANOWIENIA SQM DO WYŻYCIA W "TWINTOWERS, "BOULEVARD" DESHMORET E KOMBIT,Pomieszczenia znajdują się w jednym z najbardziej elitarnych obszarów Tirana, w "Twin Towers" budynku na głównym bulwarze. Jest dostęp z tego bulwaru przez główne wejście Twin Towers.Pomieszczenia znajdują się na …
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
1 2 3
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Realting.com
Udać się