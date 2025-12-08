  1. Realting.com
Tajlandia,
;
Agencja nieruchomości
Mniej niż miesiąc
English, Русский
www.insightestate.com/
O agencji

Insight Estate jest skoncentrowaną na inwestycjach agencją nieruchomości pracującą wyłącznie z rynkiem Tajlandii.

Nasz zespół buduje 10-letnie modele finansowe, sprawdza deweloperów i porównuje projekty do 100 + punktów danych.

Średnie zyski w przypadku naszych klientów zaczynają się od ~ 10% rocznie, a całkowita ROI na wybranych projektach osiąga 180- 200%.

Nasze podejście jest proste: zdefiniuj swoją strategię, aktywa krótkiej listy z rzeczywistym potencjałem wzrostu, a następnie poprowadź Cię przez każdy krok - od pierwszych konsultacji do zamknięcia i wsparcia po zakupie. Przezroczysty, uczciwy i wolny od marketingu.

Usługi

Zajmujemy się całym procesem end- to- end: od pierwszych konsultacji do zarządzania nieruchomością po zakupie.

01. Zdefiniuj swoją strategię
Wyjaśniamy cele, horyzont inwestycyjny i poziom ryzyka.

02. Wybierz projekty poprzez analitykę
Mamy właściwości shortlist za pomocą naszego systemu, który porównuje projekty w 100 + punktów danych.

03. Sprawdź liczby szczerze
Budujemy dziesięcioletni model finansowy ze wszystkimi wydatkami i realistycznymi założeniami dochodowymi - bez zawyżonych prognoz.

04. Pokaż właściwości
Organizujemy wizyty na miejscu w Tajlandii lub prowadzić wycieczkę online. Pomagamy Ci zabezpieczyć najlepsze warunki od deweloperów - cena, raty lub opcje hipoteczne.

05. Prowadź transakcję
Wspieramy Cię umowami, rezerwacjami, płatnościami i kontrolami dokumentów.

06. Zarządzanie aktywami
Pomoc po zakupie: wynajem, konserwacja i komunikacja z deweloperami.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 10:13
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Poniedziałek
09:00 - 21:00
Wtorek
09:00 - 21:00
Środa
09:00 - 21:00
Czwartek
09:00 - 21:00
Piątek
09:00 - 21:00
Sobota
09:00 - 21:00
Niedziela
09:00 - 21:00
Nasi agenci w World
Artem Shuster
Artem Shuster
453 obiekty
