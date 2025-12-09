АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

O agencji

Grupa firm « AVENTIN » zawsze świadczyła usługi w St. Petersburg i region Leningradzki, ale ostatnio stał się liderem w Pskowie, gdzie również znajdują się jego biura. Jednocześnie AVENTIN z powodzeniem przeprowadza transakcje w Rosji i za granicą na podstawie umów partnerskich z wiodącymi firmami i deweloperami nieruchomości.



Naszą misją jest utrzymanie wiodącej pozycji w zakresie jakości usług i wsparcia, dlatego głównymi zasadami Grupy Firm AVENTIN są wysoka jakość i indywidualne podejście do każdego klienta. Utworzony zespół specjalistów pomaga zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym w realizacji najbardziej odważnych projektów i rozwiązywaniu problemów o dowolnej złożoności. Nasi specjaliści ’ duże doświadczenie, wysokie kompetencje i profesjonalizm są kluczem do udanego rozwiązania problemów naszych klientów ’.