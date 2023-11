Alpha Home

Kim jesteśmy? Nasza historia sukcesu w Turcji rozpoczęła się od pierwszego roku w “ 2014 ” i trwa do dziś. Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu przez lata i naszej świadomości rynku nieruchomości, Ramzy był w stanie być najlepszą wiodącą firmą w dziedzinie inwestycji w nieruchomości w Turcji. Dzięki naszemu zespołowi doświadczeniu w nieruchomościach w Stambule oraz dzięki naszej wiedzy przez wiele lat i naszej pasji do kontynuowania ciężkiej pracy, byliśmy w stanie wzbogacić naszą firmę o setki możliwości nieruchomości i byliśmy agentami najlepszych projektów nieruchomościowych w Turcji, i z prostym podsumowaniem ciężko pracowaliśmy, aby być najbardziej odpowiednim miejscem dla Twojej pewności siebie. Nasza wizja: Widzimy Turcję w ogóle, a zwłaszcza Stambuł, jako idealne centrum do przyjmowania inwestycji, a nawet najbliższą bramę do prowadzenia wysokiej klasy stylu życia w Europie, wierząc w zasadę współpracy i pracując w zespołach zawodowych, z których każdy specjalizuje się w określonym etapie, aby nasi pracownicy byli na wymaganych kompetencjach i pełnej gotowości do realizacji celów i wizji „Ramzy Real Estate”" Nasz cel: Udało nam się zapewnić setki możliwości związanych z nieruchomościami i udało nam się stworzyć szeroką bazę klientów, którzy są zadowoleni z naszych usług i konsultacji przez nas świadczonych, i nadal zamierzamy kontynuować w ten sposób, odmawiając opóźniania lub spowalniania postępów w tej dziedzinie, mając na uwadze sukces i przestrzeganie standardów uczciwości i kreatywności. Nasze wartości: Pracownicy Ramzy Real Estate przyjmują zestaw wartości, które odróżniają go od innych, chętnie przestrzegamy standardów uczciwości na wszystkich etapach transakcji, pracujemy z duchem zespołowym, zachowujemy wartości etyczne Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednią nieruchomość dla własnego pragnienia, czy to na mieszkanie, inwestycje czy uzyskanie obywatelstwa tureckiego.