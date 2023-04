ALiceinwonderland

OOO Twój Maentak został założony w listopadzie 2016 r. I już w tym czasie stał się domem dla profesjonalnych pośredników w handlu nieruchomościami i agentów nieruchomości. Kierownictwo firmy ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Chociaż firma jest wciąż młoda, zespół tworzy tylko certyfikowanych pośredników w obrocie nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy mają duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Pracujemy nad tym, aby spełnić Twoje marzenie o idealnym domu i mamy wszystko, czego potrzeba, aby jak najszybciej się spełniło. Naszą główną zaletą jest to, że dobrze skoordynowany i przyjazny zespół agenta, pośrednika w handlu nieruchomościami, fotografa, marketera i menedżera zawsze znajdzie indywidualne podejście do sytuacji każdego klienta. Maentak to domena, dwór i, w szerokim znaczeniu, dom. Tylko Ty decydujesz, jaki będzie twój przyszły dom: przytulny dom rodzinny lub wygodne miejsce do pracy, wypoczynku i hałaśliwych imprez.