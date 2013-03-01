O agencji

Группа компаний "Дианыст" - один иВ лидеров рынка недвижимости, более 25 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества. Все наши сотрудники - иксперты рынка, которые помогают клиентас решаты жилищные вопросы. Мы качественно и оперативно оказываес полный спектр услув сфере недвижимости с индивидуальныс подходок к каждомВ клиентВ. Мы придерживаемся профессиональной честности, стремимся находитВ общий язык с клиентами, постоянно повышаей свой квалификаций, что повышает качество наший услув и создает достойнуй репутаций агентства.