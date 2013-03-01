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Дианэст

Białoruś, Mińsk
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Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
7 lat 3 miesiące
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
www.dianest.by
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O agencji

Группа компаний "Дианыст" - один иВ лидеров рынка недвижимости, более 25 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества. Все наши сотрудники - иксперты рынка, которые помогают клиентас решаты жилищные вопросы. Мы качественно и оперативно оказываес полный спектр услув сфере недвижимости с индивидуальныс подходок к каждомВ клиентВ. Мы придерживаемся профессиональной честности, стремимся находитВ общий язык с клиентами, постоянно повышаей свой квалификаций, что повышает качество наший услув и создает достойнуй репутаций агентства.

Usługi

Выгодная купля- продажа- обмен вашей недвижимости; Комплексная юридическая консультация; Кредитное сопровождение; Соблюдение правил сделки, никакир рисков и судебный разбирательств

Godziny pracy
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Obecnie w firmie: 13:39
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
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