  4. Complexe résidentiel Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Complexe résidentiel Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$209,851
BTC
2.4961401
ETH
130.8333773
USDT
207 476.7881595
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
12
ID: 27451
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

À propos du complexe

Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Studios, appartements 1 & 2 chambres, et Penthouses de luxe.

Remise : décembre 2027

Aperçu du projet :

Azizi David est le nouveau chef-d'œuvre résidentiel d'Azizi Developments, situé dans le quartier animé d'Al Jaddaf (Culture Village), sur le front de mer du ruisseau Dubai. Combinant architecture moderne, équipements de luxe, et un emplacement stratégique, il est conçu à la fois pour la vie raffinée et l'investissement haut rendement.

📐 Types d'unités, tailles et prix

Type d'unitéTaille (approx.)Prix de départ (€)

Studio ~ 30 m2 à partir de 180.000€

Appartement 1 Chambre ~ 60 m2 à partir de 290.000€

Appartement 2 Chambres ~ 78 m2 à partir de 375.000€

3 BR Penthouse ~ 262 m2 à partir de 2,150.000€

4 BR Penthouse ~ 323 m2 à partir de 2.700.000 €

Plan de paiement

  • 70/30 Plan flexible

    • 10% sur réservation

    • 60% pendant la construction

    • 30% lors du transfert

  • Achèvement / Remise : décembre 2027

Principales caractéristiques et commodités :

  • Studios élégants à penthouses de luxe avec intérieurs modernes.

  • Promenade au détail avec boutiques et cafés à votre porte.

  • Piscine à débordement de style Resort et salle de sport de pointe.

  • Cinéma privé, espace de jeux pour enfants, salle polyvalente.

  • Sécurité 24/7, concierge et parking dédié.

  • Vue à couper le souffle du ruisseau, de l'horizon et de la communauté.

Points saillants de l'emplacement :

  • Situé à Al Jaddaf, au bord de l'eau du ruisseau Dubai.

  • 5-10 minutes pour Dubai & Business Bay.

  • Accès rapide à Al Khail Road et Sheikh Zayed Road.

  • Près de la station de métro Creek.

  • Près de l'hôtel Palazzo Versace, de la bibliothèque Mohammed bin Rashid et du centre des arts Jameel.

Pourquoi investir dans Azizi David ?

  • Situation du front de mer et du centre culturel.

  • Plan de paiement flexible avec développeur fiable.

  • Prix d'entrée attractifs à partir de AED 764K.

  • Excellent pour les résidents et les investisseurs – rendement locatif élevé et potentiel d'appréciation du capital.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis

