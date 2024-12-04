Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Studios, appartements 1 & 2 chambres, et Penthouses de luxe.

Remise : décembre 2027

Aperçu du projet :

Azizi David est le nouveau chef-d'œuvre résidentiel d'Azizi Developments, situé dans le quartier animé d'Al Jaddaf (Culture Village), sur le front de mer du ruisseau Dubai. Combinant architecture moderne, équipements de luxe, et un emplacement stratégique, il est conçu à la fois pour la vie raffinée et l'investissement haut rendement.

📐 Types d'unités, tailles et prix

Type d'unitéTaille (approx.)Prix de départ (€)

Studio ~ 30 m2 à partir de 180.000€

Appartement 1 Chambre ~ 60 m2 à partir de 290.000€

Appartement 2 Chambres ~ 78 m2 à partir de 375.000€

3 BR Penthouse ~ 262 m2 à partir de 2,150.000€

4 BR Penthouse ~ 323 m2 à partir de 2.700.000 €

Plan de paiement

70/30 Plan flexible 10% sur réservation 60% pendant la construction 30% lors du transfert

Achèvement / Remise : décembre 2027

Principales caractéristiques et commodités :

Studios élégants à penthouses de luxe avec intérieurs modernes.

Promenade au détail avec boutiques et cafés à votre porte.

Piscine à débordement de style Resort et salle de sport de pointe.

Cinéma privé, espace de jeux pour enfants, salle polyvalente.

Sécurité 24/7, concierge et parking dédié.

Vue à couper le souffle du ruisseau, de l'horizon et de la communauté.

Points saillants de l'emplacement :

Situé à Al Jaddaf, au bord de l'eau du ruisseau Dubai.

5-10 minutes pour Dubai & Business Bay.

Accès rapide à Al Khail Road et Sheikh Zayed Road.

Près de la station de métro Creek.

Près de l'hôtel Palazzo Versace, de la bibliothèque Mohammed bin Rashid et du centre des arts Jameel.

Pourquoi investir dans Azizi David ?