Grupo WAME Real Estate

À propos de l'agence

À propos de notre entreprise

Nous offrons seulement des propriétés hors plan - nouveaux projets de construction et de nouvelles propriétés de construction à vendre. De plus, nous n'offrons que des propriétés des plus grands promoteurs de la région pour assurer la réalisation de projets par la capitale de l'Émirat.

La propriété hors plan à Dubaï ne représente pas seulement un investissement simple; c'est la clé d'un avenir de possibilités incommensurables. Lorsque vous choisissez d'acheter une propriété hors plan, vous investissez directement dans une propriété en cours de planification ou de construction.

Ce type d'investissement est considérablement moins cher et offre d'énormes rendements potentiels. Les plans de paiement sont généralement extrêmement flexibles et ne nécessitent souvent qu'un investissement initial de 5 à 10 % du prix d'achat. Les promoteurs immobiliers offrent un plan de paiement attrayant et comprennent souvent un paquet de meubles. Lorsqu'un projet de construction, par exemple un bloc plat, est achevé, le prix d'un appartement est généralement jusqu'à trois fois plus cher que lorsque la propriété est encore en construction. Lorsqu'un tel bien est vendu, vous faites un bénéfice substantiel en conséquence.

Un peu sur notre histoire...

Nous sommes une agence immobilière germanophone et nous travaillons sur la côte sud de l'Andalousie depuis 25 ans, avec succès en négociant toutes sortes de propriétés à des clients de toute l'Europe et à l'étranger; Nous avons augmenté régulièrement au fil du temps et maintenant nous sommes également actifs à Dubaï!

Avec toutes nos décennies d'expérience, nous continuons à soutenir nos clients dans l'achat, la vente et la location de propriétés sur la Costa del Sol et Dubaï. Avec nos collaborateurs et nos partenaires fiables et professionnels, nous offrons un service complet.

Cela signifie que nous vous conseillons à l'avance sur votre sélection afin que vous trouviez la meilleure propriété possible qui corresponde à vos besoins ou est un investissement de haut niveau, et nous prenons soin de tous les documents nécessaires, compte bancaire, visa ou même la création d'une entreprise pour l'achat, vous accompagner pendant l'achat jusqu'au rendez-vous notaire, et aider à organiser le financement de votre propriété désirée.

Si vous le souhaitez, nous serons heureux de vous recommander des avocats qui vous conseilleront et vous aideront dans toutes les affaires juridiques. (Traitement de l'approvisionnement, paiement des taxes et taxes pour la vente, la conversion ou l'enregistrement de l'électricité, de l'eau et de l'administration).

Nous serions heureux de planifier votre voyage touristique à Dubaï avec l'hébergement de l'hôtel et le service de navette depuis l'aéroport. Nous allons vous chercher de l'hôtel pour visiter et vous montrer les meilleurs endroits dans cette ville passionnante du désert.

Tu n'as pas à t'inquiéter, on est responsables de ça.

Nous avons hâte de travailler pour vous et d'apprendre à vous connaître - à Dubaï!