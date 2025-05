Complexe résidentiel New residence Mag 777 with modern premium infrastructure, Dubai Sports City, Dubai, UAE

MAG 777 est un complexe résidentiel aux couleurs blanches, offrant à ses résidents le style de vie de luxe avec de nombreux équipements haut de gamme. Chaque élément est pensé au dernier détail ici pour assurer un maximum de confort et de plaisir. La piscine extérieure à débordement avec vue panoramique s'intègre parfaitement au paysage environnant et crée l'atmosphère unique de luxe et de tranquillité. Le centre de fitness est entièrement équipé de machines modernes, qui conviennent aux personnes avec n'importe quel niveau de fitness, permettant de rester en forme directement sur le territoire du complexe. Pour ceux qui aiment le barbecue, il y a un élégant espace extérieur avec des grills intégrés de haute qualité. Le complexe dispose également d'une piscine de plongée froide, qui facilite l'amélioration des mouvements sanguins et le rajeunissement. Pour pratiquer le yoga et les pilates, il y a un espace unique, créant l'atmosphère de sérénité et d'isolement, et le sauna et le bain à vapeur vous permettent de vous détendre après une journée chargée. Le complexe est entouré par le paysage soigneusement pensé et s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain, offrant à ses résidents la retraite isolée de tranquillité au centre de la vie urbaine lumineuse. Chaque résidence est conçue avec un accent sur la fonctionnalité et le style, vous offrant des appartements spacieux avec des finitions modernes. Les carrelages modernes en calcaire gris et les plantes soigneusement sélectionnées ajoutent luminosité et harmonie à l'intérieur, créant un espace confortable et élégant.

Équipements

piscine

Espace barbecue

studios de yoga et de pilates

centre de fitness

sauna et bain de vapeur

Achèvement - 4ème trimestre de 2025.

Plan de paiement

studios - 50/50

1 chambre - 40/60

2 chambres - 30/70.

Installations et équipement dans la maison

Sans meubles, avec appareils.

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet est situé dans la zone dynamique en développement de Dubaï Sports City, offrant la combinaison idéale de style de vie actif et de vie de luxe. Ce n'est pas seulement un complexe résidentiel, c'est le véritable centre des possibilités de sport et de divertissement, y compris des installations sportives de classe mondiale et la variété des restaurants et des magasins. Vous pouvez passer du temps dans de beaux restaurants ou explorer les promenades pittoresques.